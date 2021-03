Amtsgericht Leonberg Joints für einen 13-Jährigen: Bewährung

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, zwischen September und November 2018 sieben Mal einem damals 13-Jährigen aus Weil der Stadt einen Joint überlassen zu haben. Zudem wurde er im Frühsommer dieses Jahres zweimal mit geringen Mengen Marihuana im Dronfield-Park in Sindelfingen und am Treppenaufgang zum Klostersee in Sindelfingen erwischt. Die Anklage lautete auf Besitz und Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige.