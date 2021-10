Amtsgericht Leonberg In Sachen „Santos“ sind die Fronten verhärtet

Aus dieser Zeit gibt es einen regen Whats-app-Austausch. Unter anderem schrieb er einmal: „Nimm ihn halt und behalte ihn“, was sie mit „Ok, mache ich“ beantwortet“. „Das könnte man als Rückübereignung deuten, falls der Hund doch ein Geschenk war“, meinte Richterin Theil, vor allem, weil der Kläger danach nicht mehr reagiert hatte. Doch der will das nicht so verstanden wissen: „Das war im Affekt nach einem Streit, das war nicht so gemeint“, stellte er klar.

Zeugen sollen nun helfen

Sollte sich das Ex-Paar nicht doch noch einigen, wird Richterin Theil in einem zweiten Termin Zeugen laden und versuchen nachzuvollziehen, was bei dem Geburtstag vor vier Jahren vereinbart worden ist. Doch sie machte am ersten Prozesstag klar, dass sie das nur für die zweitbeste Lösung hält: „Zum Wohle des Hundes wäre es am besten, wenn einer von beiden verzichtet“.