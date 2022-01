Amtsgericht Leonberg „Dealer“ erweist sich als kleiner Fisch

Renningen - So ganz genau konnten die Ermittler wohl selbst nicht einschätzen, wie sie die Fundstücke einer Durchsuchung im November 2020 im Haus eines Renningers in dessen Wohnung in Malmsheim einschätzen sollten. Neben 14 Gramm Cannabis, einem Gramm Haschisch, einigen Gramm Cannabis-Samen, 47 Ecstasy-Tabletten und Resten von Kokain in einer Flasche fanden sie auch eine Feinwaage und Druckverschluss-Tütchen, die üblicherweise Rauschgiftdealer verwenden. Die Staatsanwaltschaft klagte den Renninger vor dem Amtsgericht Leonberg wegen Drogenhandels an.