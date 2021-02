Weitere fünf Mal wurde der Mann noch wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt, ehe die Polizei das Fahrzeug in einer Tiefgarage in Leonberg sicherstellen konnte. Da er weiterhin ein Auto brauchte, kaufte die Verlobte eine Mercedes A-Klasse, bestellte Kfz-Kennzeichen im Internet und brachte erneut gestohlene Tüv-Plaketten am Fahrzeug an.