Amtsgericht Leonberg Aus Liebe in die Fänge von Geldwäschern geraten

Bargeld an Mittelsmann ausgehändigt

Insgesamt 14 000 Euro habe die Leonbergerin, so die Anklage, im Jahr 2019 über ihr Konto und – nachdem dieses gesperrt wurde – sogar über das gemeinsame Konto ihres geschiedenen Ehemannes laufen lassen. Zweimal habe sie zudem Geld bar abgehoben und an einen Mittelsmann am Bahnhof in Ulm und am Bahnhof in Karlsruhe übergeben. Die Anklage lautet auf Geldwäsche in fünf Fällen.