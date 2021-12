Dies räumte der gelernte Bäcker über seine Verteidigerin auch unumwunden ein: Er habe in dieser Zeit bei einer Getreidemühle in Renningen als Müller gearbeitet, was extrem stressig gewesen sei, da es nur sehr wenig Personal gegeben habe. „Um alle anfallenden Arbeiten zu schaffen, musste ich häufig von 6 bis 22 Uhr arbeiten“, erzählte der junge Mann vor Gericht. Um diesem Arbeitsaufwand gerecht zu werden, habe er regelmäßig Amphetamine konsumiert.