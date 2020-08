Amtsgericht Böblingen Wenn die Radtour mit den Töchtern zur Tortur wird

Eine zufällige Begegnung?

Denn nicht nur Polizeibeamte haben bei 35 Grad im Schatten kein einfaches Leben, auch Mütter im Homeoffice mit schulpflichtigen Kindern im Homeschooling haben Stress in Zeiten von Corona. Ihre Sorgen und Nöte wollte Birgit M. deshalb am 7. April während des Lockdowns mit einer Fahrradtour nach Gärtingen und ihren beiden Töchtern für eine kurze Zeit vergessen machen. Doch daraus wurde nichts. Auf dem Heimweg trafen die drei laut der Angeklagten bei Ehningen zufällig eine ihnen bekannte Mutter nebst Kindern, die dann in angemessenem Abstand hinter den Dreien her radelten, weil sie den gleichen Heimweg hatten.