Polizei kommt nicht hinterher

Aufgefallen war der Raser den Polizisten im Bereich der Wurmbergstraße in Sindelfingen, als er mit lautem Motorengeheul an ihnen vorbeifuhr. Auf seinem Weg durch die Bachstraße, die Calwer Straße und die Gottlieb-Daimler-Straße soll er in Bereichen, in denen Tempo 50 gilt, an die 160 Kilometer pro Stunde gefahren sein. „Was wäre passiert, wenn Sie jemanden überfahren hätten?“, fragt der Richter Horst Vieweg den Angeklagten während der Verhandlung. Dieser schweigt – so wie er es beinahe während der gesamten Verhandlung tut. Horst Vieweg beantwortet die Frage kurzerhand selbst: „Sie würden ‚lebenslänglich‘ bekommen.“