Amtseinsetzung von Dirk Oestringer in Gerlingen Bürgermeister beschwört die Gemeinschaft

Gerlingen - In seiner Freizeit segelt Dirk Oestringer. Er nutzte allerdings auch am Montagabend Bilder dieses Spiels mit der Natur für sein Bild von Stadtgemeinschaft. Es werde Zeiten geben mit Sonne und gutem Wind, der die Stadt direkt zum gewünschten Zeil führe. Es werde Zeiten geben, in der die See rau und Wetter stürmisch sei und es werde Zeiten geben, da der Wind von vorne komme, so Oestringer. „Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam – Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft – die Segel für Gerlingen in den nächsten Jahren richtig setzen.“ Im gemeinsamen Diskurs – auch innerhalb der Verwaltung entstünden die besten Ideen. In seiner Antrittsrede betonte der neue Rathauschef, dass ihm an einem reibungslosen Übergang gelegen sei: „Denn eins ist klar: das kommunale Rad dreht sich weiter – Baugesuche und Vergaben wollen entschieden werden, egal ob ein Bürgermeister neu im Amt ist oder nicht.“