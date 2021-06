Amtsantritt in Leonberg Josefa Schmid hat schon ihre erste Mission

Doch für die 47-Jährige sind die nächtlichen Trips über die Autobahn nichts Neues. In der von allerlei Turbulenzen geprägten Ausschreibungsphase, die sich über ein halbes Jahr erstreckt hat, war die bisherige Vizechefin des Bundesamtes für Migration in Niederbayern nicht nur einmal an der Glems, bis sie endlich am 4. Mai vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit zur Ersten Bürgermeisterin gewählt wurde. Sie verantwortet die Dezernate Finanzen, Soziales und Ordnung. Zudem ist Schmid Kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtwerke Leonberg, zu denen die Bäder und die Parkhäuser gehören.