Amphibienwanderung Kröten sind viel zu früh dran

Aidlingen - Viel zu früh haben sich in diesem Jahr die Kröten bereits auf Wanderschaft gemacht. Die Amphibienschranke an der Kreisstraße zwischen Aidlingen und Grafenau-Dätzingen ist deshalb in der Nacht zum Dienstag geschlossen worden. Am Wochenende seien auf der Straße lauter überfahrene Kröten entdeckt worden, berichtet Simone Hotz vom Landratsamt Böblingen. „Das Wetter spielt verrückt und die Tiere mit“, sagt sie. Wenn es nachts über fünf Grad Celsius hat und feuchtes Wetter herrscht, machen sich die Amphibien zu ihren Laichplätzen auf. Eigentlich sollte es erst Ende Februar, Anfang März so weit sein.