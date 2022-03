Amphibien in Leonberg Lurche lieben Gebersheimer Wasser

Der Profi lernt die neue Generation ein

Wer von der Quellenstraße in Gebersheim in Richtung Felder geht, wird abends und nachts von einer Schranke aufgehalten. „Achtung! Hier laichen Kröten und Feuersalamander“ steht auf einem Schild. Im Frühjahr begeben sich Amphibien, die sonst im Wald und in der Erde leben, genau hier an Tümpel und Wasserstellen, um ihren Laich abzulegen. Damit sie dort unbeschadet ankommen, helfen ihnen Anwohnerinnen und Anwohner aus der Quellenstraße.