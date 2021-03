Renningen - Einen Unfall mit zwei Fahrzeugen hat es am Mittwochabend auf der B 295 in Renningen gegeben. An der Abfahrt Süd in Höhe Kindelberg wollte der Fahrer eines Opel, der aus Richtugn Weil der Stadt kam, nach links in Richtung Renningen abbiegen. Hierbei übersah er den Gegenverkehr und stieß mit einem Audi zusammen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Verletzt wurde niemand. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Audi war noch fahrbereit. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.