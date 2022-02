American Football Super Bowl mit Ditzinger Beteiligung

Was Coleman fasziniert, war für die beiden Softwareentwickler Schmid und Schwarz im Grunde eine Aufgabenstellung, wie viele andere auch: „Wir bekommen den Projektauftrag rein und gehen ins Gespräch mit dem Kunden, in diesem Fall eben online – so lange, bis wir das Problem vollumfänglich verstanden haben“, sagt Schmid. So besonders in diesem Fall das Projekt war, so zurückhaltend bewerten die beiden 54 und 62 Jahre alten Softwareingenieure ihren Beitrag. „Wir hatten keinen Zweifel an der Machbarkeit“, sagt Schmid, „in der Umsetzung war es ein ganz normales Projekt“. Von Vorteil sei die frühere Tätigkeit im Kundenzentrum gewesen, so kannten sie die Maschine von Grund auf. „Es ist ein großer Vorteil, dass man sich bildlich vorstellen kann, ob etwas funktioniert“, sagt Schwarz, der wie Schmid als Mechaniker im Unternehmen begonnen hatte. Nach ein, zwei Wochen sei ihre Arbeit erledigt gewesen.