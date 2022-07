American Football Leonberg Alligators zeigen viel Biss

Lesen Sie auch 1 Bilder Video American Football Die Alligators schnappen zu Das American Football-Team aus Leonberg setzt sich in der Oberliga bei den Stuttgart Silver Arrows durch.

Stattdessen marschierte die Offense kurz darauf wieder mit wenigen Versuchen durch die Stuttgarter Hälfte, am Ende fing Anas Zeddoug einen 35-Yard-Pass von Quarterback Theophil Hammann zum 20:7. Und in den zwei Minuten vor der Pause stellten die Gastgeber die Weichen endgültig auf Sieg: Zunächst lief Hammann selbst wenige Yards zum 26:7, dann unterlief den Silver Arrows ein Ballverlust mit Folgen: Jan Bartosch nahm das Spielgerät auf und trug es zum 33:7-Halbzeitstand in die Endzone. „Es ist eine unserer Stärken, dass wir in Phasen hellwach sind, in denen der Gegner mit seinen Gedanken vielleicht schon in der Halbzeit ist“, sagte Fabian Hoyer.