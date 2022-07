American Football Klarer Sieg beim Schlusslicht

Einen nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlichen 29:7-Auswärtssieg in der American-Football-Oberliga haben die Leonberg Alligators bei den Tübingen Red Knights gefeiert. Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Leonberger den vierten Tabellenplatz untermauert. Allerdings liegen die Teams in der vierthöchsten Spielklasse enorm eng beieinander: Die Alligators haben einen Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Schwäbisch Hall Unicorns II, sind aber nach Minuspunkten bei einem Spiel mehr auch punktgleich mit dem Tabellensechsten der sieben Teams.