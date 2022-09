Leonberger spielt Football in Frankfurt Ein Fasnet-Gag als Initialzündung

Neun Jahre bei den Scorpions

Mit 15 Jahren kam er über einen Schulfreund, der zur Fasnet einmal in Football-Montur aufkreuzte, zum American Football. Neun Jahre lang war er für die Stuttgart Scorpions aktiv und schaffte dabei zweimal den Sprung in die Play-offs, wo jeweils gegen Dresden Endstation war. Zudem stand er im erweiterten Kader der Nationalmannschaft und wurde als Trainer mit der U 16 der Scorpions baden-württembergischer Meister.

Mehrere Jahre lang spielte Konstantin Katz Handball und American Football parallel. „Die Saisons laufen in den beiden Sportarten weit gehend gegenläufig“, erklärt der sportliche Tausendsassa, der zudem auch noch Kampfsport (Mixed Martial Arts und Brazilian Jiu-Jitsu) betrieb. Dafür fehlt ihm inzwischen die Zeit. Aber im Winter ist der studierte Agrar-Wissenschaftler, der in Teilzeit in den beiden Firmen seines Vaters arbeitet, auch heute noch im schweizerischen Flims Laax als Skilehrer aktiv.

Schweizer Meister zusammen mit dem Bruder

Als im Jahr 2020 wegen der Coronapandemie kaum noch American Football in Europa gespielt wurde, suchte sich Konstantin Katz in der Schweiz eine neue Herausforderung: Mit den Calanda Broncos in Chur absolvierte er eine Freundschaftsrunde und wurde im Jahr darauf – zusammen mit seinem Bruder Sebastian – Schweizer Meister mit dem Team.

Im Frühjahr erreichte ihn dann der Anruf von Galaxy-Headcoach Thomas Kösling, der einen Safety suchte. „Da habe ich natürlich Glück gehabt, dass genau auf dieser Position Bedarf war“, meint Konstantin Katz, der zudem davon profitierte, dass sein langjähriger Freund aus Nationalmannschaftstagen, Joshua Poznanski, seit Jahren eine feste Größe bei Galaxy ist.

8000 Zuschauer gegen Düsseldorf

Drei Mal pro Woche stehen für den Leonberger Trainingseinheiten in Frankfurt an, die mit Besprechungen und Videoanalysen bis zu fünf Stunden dauern können. Die Spiele trägt Frankfurt Galaxy in der PSD Bank Arena aus, der Heimspielstätte des FSV Frankfurt. „4000 Zuschauer sind immer da, gegen Rhein Fire Düsseldorf waren es 8000“, erzählt Konstantin Katz, dessen einzige Schwäche ein Faible für Junk Food ist. „Das kann ich leider nicht abstellen“, sagt der 27-Jährige augenzwinkernd. Doch dank seines umfangreichen Fitness-Trainings fällt das nicht ins Gewicht. Das bekommen seine Gegenspieler auf dem Spielfeld regelmäßig zu spüren.

European League of Football

Gründung

Die ELF ist eine semiprofessionelle Liga im American Football, die im Juni 2021 mit acht Mannschaften in ihre erste Saison startete. In dieser Spielzeit nehmen zwölf Teams aus fünf Ländern teil, unter anderem Stuttgart Surge. In den nächsten fünf Jahren soll die Liga auf 24 Clubs aufgestockt werden, die aus zehn bis zwölf Ländern kommen.

Patrick Esume ist die treibende Kraft hinter der Liga-Gründung. Der 48-Jährige war als Spieler mit den Hamburg Blue Devils Deutscher Meister und Eurobowl-Sieger. Als Trainer gewann er mit Frankfurt Galaxy den World Bowl und war als Positions-Trainer bei den NFL-Teams Oakland Raiders und Cleveland Browns tätig. Er arbeitete zudem als Headcoach der französischen Nationalmannschaft. Einem breiten Publikum ist er als Experte und Kommentator von NFL-Spielen in verschiedenen Privatsendern im deutschen Fernsehen bekannt.