American Football Als hätte es nie eine Pause gegeben

Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Marcel Grandi fing den Ball in der Endzone der Gäste und sorgte mit dem ersten Touchdown der Alligators in der neuen Saison für den 7:7-Ausgleich. Im zweiten Viertel zeigten die Leonberger ihr spielerisches Können: Running Back Lukas Dank mit einem Laufspielzug über wenige Yards und Running Back Anas Zeddoug, der einen hohen Pass von Quarterback Theophil Hammann aus 23 Metern sicher fing, sorgten mit zwei weiteren Touchdowns für die 20:7-Halbzeitführung der Alligators. Auffällig war zum einen, dass Hammann für seine Pässe viel Zeit hatte, weil ihm seine so genannte Offensive Line die Gegenspieler stets lange vom Hals hielt. Zum anderen brachten die so genannten Special Teams, die nur für kurze Zeit aufs Spielfeld kommen und normalerweise selten im Blickpunkt stehen, die Alligators immer wieder in aussichtsreiche Positionen.