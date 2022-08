American Football Alligators verhaften die Bandits

Mit einem 29:10-Sieg gegen die Mannheim Bandits haben die Leonberg Alligators nun auch rechnerisch den Klassenerhalt in der Oberliga American Football perfekt gemacht. Die Mannschaft von Headcoach Fabian Hoyer rückte damit sogar auf den zweiten Tabellenplatz vor, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Im letzten Saisonspiel am kommenden Samstag steht allerdings der schwere Gang zum Spitzenreiter Heidelberg Hunters bevor. Schärfster Rivale im Kampf um Platz zwei sind die nach Minuszählern punktgleichen KIT SC Engineers. Sie stehen im Saisonendspurt vor zwei lösbaren Aufgaben gegen Tübingen und in Stuttgart.