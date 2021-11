American Football Alligators stehen vor Oberliga-Aufstieg

Sollte den Leonbergern der Sprung in die Oberliga gelingen, wäre dies der dritte Aufstieg in Folge seit Gründung des Teams und dem Start in der Kreisliga im Jahr 2016. Während die Alligators in den ersten beiden Spielzeiten jedoch als klarer Klassenprimus aufgestiegen sind, muss das Team von Headcoach Hoyer diesmal den Umweg über die Relegation nehmen. Dies liegt daran, dass die Alligators die Partie beim anderen dominierenden Team der Liga, den Heidelberg Hunters, am vorletzten Spieltag Mitte Oktober knapp mit 15:19 verloren hatten und somit am Ende die reguläre Runde hinter dem Titelträger auf Rang zwei abschlossen.