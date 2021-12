American Football Alligators lassen ihre Muskeln spielen

Also hieß es Nachsitzen in der Aufstiegsrelegation gegen den Oberliga-Sechsten Heilbronn Salt Miners. Und weil die Leonberg Alligators ihre Hausaufgaben so gut gemacht haben, wurde das auch noch verkürzt. Nach der 0:43-Niederlage im Lewa-Sportpark verzichtete der Gegner auf das Rückspiel. Die Mannschaft von Headcoach Fabian Hoyer startet in der kommenden Saison in der Oberliga.

Trainingsauftakt im Januar geplant

Eine große Meister-Sause gab es nicht. Auch die Idee, etwas in der Art in Verbindung mit einer Neujahrsfeier nachzuholen, ist nicht möglich. Für Mitte Januar ist dann schon wieder der Trainingsbeginn geplant, falls es dabei bleibt, dass der Startschuss für die neue Saison Anfang April fällt.

Wie das alles bisher möglich war? Der 27-jährige Trainer sieht den Hauptgrund darin, dass sich das Team hinter dem Team nicht groß um bestehende Konventionen schert. „Wir haben nicht die alteingesessenen Coaches, die sagen, so habe ich es schon immer gemacht, und so machen wir es weiter“, sagt Fabian Hoyer. Zudem mache der familiäre Ansatz den Unterschied zu anderen Clubs aus.

Familiäre Atmosphäre

Allerdings weiß auch der gebürtige Tübinger, der in Stuttgart aufwuchs, dort bei den Scorpions spielte, inzwischen aber in Leonberg wohnt, dass die Luft nun dünner wird: „Je höher wir mit dem Seniors-Team kommen, desto höher wird der Anspruch und desto weniger kann man Leute spielen lassen, nur weil sie sich engagieren.“ Gleichzeitig heißt es für ihn aber auch: „Je leistungsorientierter wir werden, desto familiärer muss es im Umfeld zugehen.“

Wie es langfristig weitergehen soll? „Wir stehen nach fünf Jahren ganz gut da. Der Blick geht auf die nächsten fünf Jahre“, sagt Fabian Hoyer. Zunächst gehe es darum, sich in der Oberliga zu etablieren. Beim Blick in Richtung Regionalliga sieht der Trainer strukturellen Ausbaubedarf in Sachen Stadion- und Helferkapazität, Finanzen und lizenzierte Trainer. Nach der Erfahrung der jüngsten Vergangenheit ist jedoch klar: Bei den Leonberg Alligators kann innerhalb von fünf Jahren viel passieren.

Erfolgsgeschichte im Zeitraffer

2016

Nachdem sich zunächst einige Jugendliche regel- und unregelmäßig auf dem Bolzplatz im Niederhofen zum zwanglosen Bällewerfen getroffen hatten, wird am 1. Juli 2016 unter dem Dach der damaligen TSG Leonberg offiziell die Abteilung Football & Cheerleading gegründet.

2017

Zunächst nehmen die Leonberg Alligators mit einem U 19-Juniors-Team am Punktspielbetrieb teil. In der U 19-Bezirksliga Baden-Württemberg wird die Mannschaft auf Anhieb Meister und steigt in die Landesliga auf.

2018 Nach der Fusion von TSG Leonberg und TSV Eltingen gehören die Alligators vom 1. Januar 2018 an zum SV Leonberg/Eltingen. Sie stellen erstmals ein Seniors-Team und sichern sich ungeschlagen die Meisterschaft in der Kreisliga. Die Juniors werden Vizemeister in der Landesliga und steigen in die Regionalliga auf. Ende des Jahres wird das Flagfootball-Team ins Leben gerufen, mit regelmäßigem Training für unter 14-Jährige.

2019 Mit zehn Siegen in Folge marschieren die Seniors in die Landesliga durch. Das U 19-Team etabliert sich in der Regionalliga mit Rang drei. Die Flaggies nehmen im September den Spielbetrieb auf, zudem wird eine U 17-Mannschaft gegründet, die in einer Spielgemeinschaft mit den Fellbach Warriors antritt. Im Juni ist der Jahnplatz Geschichte, die neue Heimstatt der Leonberg Alligators ist der Lewa-Sportpark.

2020 Die Coronapandemie stoppt den Alligators-Siegeszug. Die Verantwortlichen der Abteilung entscheiden, dass es über alle Altersklassen hinweg keine Teilnahme am offiziellen Spielbetrieb gibt.

2021 In der coronabedingt einfachen Landesligarunde belegen die Seniors Rang zwei und setzen sich dann in der Relegation gegen die Heilbronn Salt Miners durch, die nach klarer Hinspielniederlage auf das Rückspiel verzichten. Der Oberliga-Aufstieg ist damit perfekt. Die U 19-Mannschaft startet wieder in der Landesliga, absolviert drei Partien und wird mit drei Siegen Tabellenerster.