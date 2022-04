American Football Alligators läuft die Zeit davon

Die Gäste werden im zweiten Viertel stärker

Die Verteidigung der Alligators hatte die Karlsruher Angreifer im ersten Viertel absolut im Griff und ließ kaum etwas zu. Allerdings schafften es die Leonberger in der Folge auch nicht mehr in die gefährliche Zone der Gäste. „Ich bin am Anfang vielleicht zu wenig Risiko gegangen und habe zu zögerlich spielen lassen“, sagte Hoyer selbstkritisch. Im zweiten Viertel fand vor allem die Defense der Engineers immer besser ins Spiel und brachte ihre Offensive in bessere Ausgangspositionen. Eine davon nutzen die Gäste mit einem kurzen Touchdown-Pass zum 7:6. Da die Alligators jedoch den Extra-Versuch blocken konnten, stand zur Pause immer noch eine Führung auf der Tafel.

In der zweiten Halbzeit dominierten auf beiden Seiten die Verteidigungsreihen – bis die KIT SC Engineers vier Minuten vor Schluss doch noch zu einem Touchdown und damit zum 7:12 kamen. „Das war ein sehr langes Play, das hat unsere Defense am Ende zermürbt“, musste Hoyer einräumen. Hammann versuchte es nochmals mit einem aussichtsreichen Pass auf Zeddoug, doch ein Karlsruher Verteidiger brachte gerade noch seine Finger dazwischen. „Wir werden versuchen, uns in der Oberliga zu etablieren“, sagte Coach Hoyer unbeeindruckt. Die nächste Möglichkeit dazu haben die Alligators am kommenden Samstag bei den Schwäbisch Hall Unicorns II.