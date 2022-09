Am Wochenende in Leonberg Zweimal Autos gestreift und geflüchtet

Gleich zweimal haben unbekannte Autofahrer am Wochenende in Leonberg geparkte Fahrzeuge beschädigt und sind danach einfach weitergefahren. Am Samstag zwischen 14.30 und 16.50 Uhr war ein schwarzer Skoda Fabia auf dem Parkplatz eines Sportheimes in der Gebersheimer Straße „An der Hohlen Eiche“ geparkt. Während auf dem nahe Sportplatz ein Fußballspiel lief, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto im Heckbereich. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.