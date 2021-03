Nun geht es besser. Der Lift am Marktplatz funktioniert wieder, teilt die Stadt mit. Es ist der Letzte im Bunde. Schon im Herbst 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Austausch der Aufzugsanlagen Hirschbrunnen und Marktplatz zu vergeben. Die modernisierte Aufzugsanlage am Hirschbrunnen wurde am 13. November in Betrieb genommen.