Überwachungskameras werden installiert

Der neue Aufzug ist Teil eines ganzen Pakets. Denn auch der Aufzug am Zugang „Marktplatz“ (zwischen Hintere Straße und Im Zwinger) wird ersetzt. Ein Datum steht noch nicht fest, die Stadt schreibt „demnächst“. Zudem investiert die Stadt 194 000 Euro in Überwachungskameras für die beiden Parkhäuser am Bahnhof und unter der Altstadt. In letzterem sollen 70 Kameras installiert werden, die neben den Parkdecks die Zu- und Ausfahrten sowie die ober- und unterirdischen Eingangsbereiche überwachen. Am Bahnhof sind 20 weitere Kameras vorgesehen.