Schulen, Kitas und Vereine verkaufen auf dem Wochenmarkt

An allen vier Adventssamstagen haben die Leonberger Schulen, Kitas und Vereine die Möglichkeit, von 7 bis 11.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Steinstraße selbst hergestellte Produkte wie etwa Gebäck und Kuchen zu verkaufen. Der Lions-Club Solitude startet am 27. November mit selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen. Am 4. Dezember bietet das Kinderhaus Ezach gebastelte Weihnachtsdeko und Kuchen an. Weiter geht es am 11. Dezember mit dem Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten und am 18. Dezember bietet die Marie-Curie-Schule Plätzchen und Gebasteltes an.