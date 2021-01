Altkreis Leonberg Weiße Pracht mit viel Rutschpotenzial

Doppelt geräumt und gestreut

Einige Gebiete hat die Stadt ausgeschrieben und fremdvergeben. „Nach dem Schneefall in den sehr frühen Morgenstunden hat es am frühen Vormittag noch einmal angefangen zu schneien, sodass aufgrund der Masse des Schneefalls quasi doppelt geräumt und gestreut werden musste“, berichtet Kleinfeld weiter. Je nach Witterungslage sind die Winterdienstmitarbeiter dann auch am Abend noch oder erneut im Einsatz.

Große Probleme bereiten den Bauhofmitarbeitern oft enge Straßen in Wohngebieten, in denen dicht und teilweise auch falsch geparkt wird. „Wenn man in ein Wohngebiet reinfährt, geht oft nichts mehr“, sagt Achim Gompper, der Leiter des Heimsheimer Bauhofs. „Die Leute parken oft ohne Verstand.“ Er kritisiert, dass viele Anwohner ihre Autos auf der Straße abstellen, obwohl sie über Garagen, Carports oder Stellplätze auf ihren Grundstücken verfügten. „Es würde schon helfen, wenn man in Wohngebieten nur auf einer Seite parkt“, sagt Gompper.

Schnee wieder auf die Straße geschippt

Ebenso ärgern den Leiter des Bauhofs Anwohner, die den Schnee vom Gehweg und aus der Einfahrt einfach auf die Straße kippen. „Gern auch auf frisch geräumte Straßen“, sagt Gompper. Dadurch würden die Straßen einerseits wieder rutschig. Andererseits verschärfe dies das Parkproblem. „Die Autofahrer können dadurch ihre Fahrzeuge nicht mehr direkt am Bordstein parken, sondern stehen bis zu einem halben Meter weg. Das macht die Straßen noch enger“, erklärt er.

Zum anderen würden dadurch auch reguläre Stellflächen im Straßenraum regelrecht zugeschüttet, was den Parkdruck ebenfalls verschärfe.