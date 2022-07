Altkreis Leonberg Viele Gründe für viele Feste

Sandfläche in Weil der Stadt bleibt bis Mitte August

In Weil der Stadt wiederum hatten die Organisatoren unter anderem auf Wasser gesetzt. Am Samstag begann dort der Strandsommer. Bei der dritten Auflage der mehrwöchigen Veranstaltung wurde der Marktplatz zu einem „der größten Sandkästen in der Region“, wie die Veranstalter werben.

Die Sandfläche lädt noch bis Sonntag, 14. August zum Verweilen ein, täglich von 10 bis 22 Uhr. Dazu gibt es Programm: An diesem Montag, 18. Juli, beispielsweise treten um 17 Uhr „Die singenden Tanzflöhe“ auf, ehe um 18 Uhr Gitarren-, Gesangs- und Klavierschüler zu hören sein werden.