Altkreis Leonberg So unterschiedlich sind die Steuersätze

Altkreis - Die Steuern gehen rauf in Renningen, zumindest für Grundeigentümer und für Gewerbetreibende. Es ist eine von vielen Maßnahmen, mit denen die Stadt dem Abwärtstrend in den städtischen Finanzen entgegenwirken möchte. Und sie ist nicht die einzige. In Mönsheim wird eine Erhöhung der Hebesätze für kommendes Jahr noch diskutiert, in Weil der Stadt und Ditzingen wurde sie bereits beschlossen.