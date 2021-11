Altkreis Leonberg Parteichef: Frust bei den CDU-Frauen

Nach wie vor, so sagt die Druckerei-Inhaberin, ist das Thema Familie weitgehend Frauen-Sache: „Vielen fehlt einfach die Zeit für politisches Engagement. Das ist nicht nur in der CDU so, sondern überall.“ Sollte es nun auf einen männlichen Parteichef zulaufen, so tendiert die Gerlingerin zu Norbert Röttgen: „Der polarisiert nicht so wie Merz.“

Christina Almert, Rutesheim

Aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl macht Christina Almert: „Wenn ich Zukunft möchte, muss die Partei jugendlicher und weiblicher werden“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende im Rutesheimer Gemeinderat. „Was gerade läuft, ist alles andere als ein Aufbruch.“ Dass es keine Doppelspitze in der CDU gibt, kann Almert nicht verstehen: „Bei den anderen geht das doch auch.“

Das Argument, eine Bundesvorsitzende brauche hohe Bekanntheit und Erfahrung, lässt die Chefin von Baumärkten in Rutesheim und Ditzingen nicht gelten: „Bei der SPD war Saskia Esken auch kaum bekannt und auf das Amt nicht vorbereitet. Und sie hat es trotzdem gemacht.“

Dem Kandidatenduo Merz/Röttgen kann Almert überhaupt nichts abgewinnen: „Beide sind schon gescheitert. Warum muss man das wieder aufkochen?“ Für die Rutesheimerin steht fest: „Unter den ernsthaften Kandidaten muss eine Frau sein.“

Elke Meller, Leonberg

Nicht ganz so hart ins Gericht mit ihrer Partei geht Elke Meller von der Senioren-Union. Eine Art Doppelspitze könnte ermöglicht werden, wenn sich auch die Kandidaten für die Position des Generalsekretärs zur Wahl stellen, sagt die Leonbergerin. In der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien sieht sie eine gute Aspirantin für den Chefsessel.

Die Parteiämter per Quote zu besetzen, davon hält Elke Meller aber nichts: „Frauen sollen gefördert, gestärkt werden, dass sie sich qualifizieren und dann nicht aufgrund des weiblichen Geschlechtes, sondern ihres Könnens wegen eingestellt werden.“