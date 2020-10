Altkreis Leonberg Mietkosten sollen transparent werden

Der Gemeinderat stimmte zwar einstimmig für die Beteiligung an der Erstellung eines Mietspiegels, allerdings unter dem Vorbehalt, dass er für jede Gemeinde separat erstellt wird. Auf Rückfrage unserer Zeitung in Heimsheim, sagte Marco Habiger, der Leiter des dortigen Liegenschaftsamtes, dass dies auch so geplant sei. Vorausgesetzt, es kämen genügend Rückmeldungen aus den Gemeinden.