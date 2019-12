Altkreis Leonberg Längere S-Bahn-Züge im Feierabendverkehr

Altkreis Leonberg - Bis zum Ende des kommenden Jahres will der Verkehrs- und Tarif­verbund Stuttgart (VVS) in seinem ­S-Bahn-Netz ganztägig den 15-Minuten-Takt umsetzen. Zum Fahrplanwechsel, der an diesem Sonntag, 15. Dezember, statt­findet, wird dafür die nächste Stufe umgesetzt. Auf allen Strecken sollen auch zwischen 12 und 20.30 Uhr durchgehend die Züge alle 15 Minuten fahren. Auf der Linie S 6 zwischen Weil der Stadt und Stuttgart-Schwabstraße ist das bereits der Fall. Für die Linie S 60 zwischen Renningen und Böblingen gilt dies jedoch nicht. Dafür sollen laut VVS zur Hauptverkehrszeit am Nachmittag auf beiden Linien teilweise längere Züge eingesetzt werden.