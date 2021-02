Heimsheim entscheidet jeden Monat neu

So hat unter anderem Heimsheim beschlossen, die Gebühren für den Monat Januar den Eltern komplett zu erlassen, die nicht die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. Die Gebühren müssen nicht zurückerstattet werden, da die Stadt, nachdem der Lockdown bereits seit Mitte Dezember gilt, die Gebühren für Januar und Februar gar nicht erst eingezogen hatte. Stefan Adelmann von der Freien Wählervereinigung schlug vor, diesen Beschluss allgemeingültig zu formulieren, dass er bei weiteren möglichen Lockdowns direkt wieder greift und das Thema nicht neu verhandelt werden muss. Bürgermeister Jürgen Troll riet davon ab: „Die Lage ändert sich stetig. Die Frage ist auch: Wie handhaben wir angebrochene Monate?“ Über Gebührenerlasse wird daher in Heimsheim auch künftig jedes Mal neu entschieden.