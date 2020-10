Altkreis Leonberg Eine Übung für den hohen Staatsbesuch

Altkreis Leonberg - Zahlreiche Polizeimotorräder, die mit viel Baulicht und lauten Martinshörnern die Seitenstraßen absperren, um einen Autokonvoi durchzuwinken. Am Donnerstag fahren sie gegen 9.25 Uhr von Ditzingen kommend nach Leonberg ein. Erst wird die Sonnenkreuzung abgeriegelt, dann die am Hirschbrunnen, bevor die Kolonne zügig über die Eltinger Straße und die Stadtmitte nach Rutesheim entschwindet. Hier halten die Beamten mit ihren Motorrädern die gesamte Ortsdurchfahrt für den Autokonvoi in Richtung Autobahn frei.