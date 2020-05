Altkreis Leonberg Abstand halten gilt auch auf dem Spielplatz

Büchereien begrenzen Besucherzahl

Recht uneinheitlich ist das Bild dagegen bei den Bibliotheken. Während die Büchereien in Rutesheim bereits seit dem 20. April zu den üblichen Zeiten geöffnet sind, hat in Leonberg seit vergangenem Donnerstag nur die Hauptstelle (Liststraße) auf und auch nur zu reduzierten Öffnungszeiten (Montag, Dienstag und Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 13 Uhr). Die Würmtalbücherei in Merklingen öffnet ab diesem Mittwoch wieder (nur mittwochs, 15 bis 18.30 Uhr). Die Stadtbücherei Heimsheim und die Bibliothek in der Zehntscheuer in Weissach sind seit Dienstag wieder offen. In allen Büchereien ist die Zahl der Besucher beschränkt und es gilt Mundschutzpflicht. In Renningen ist weiterhin nur die kontaktlose Windfangausleihe möglich.