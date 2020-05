Altkreis Kommunen verschieben erweiterte Kita-Öffnung

Ähnliches plant auch die Stadt Leonberg. „Auf Grundlage der aktuell bekannten Informationen haben wir bereits Konzepte für die städtischen Kitas erarbeitet. Wir sind in enger Abstimmung mit den städtischen Einrichtungsleitern und auch mit den kirchlichen und freien Trägern“, erklärt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn und ergänzt: „Allerdings müssen wir abwarten, was genau von der Landesregierung verordnet wird.“

Umsetzung wird noch dauern

Dann werde man die Ansätze entsprechend den Vorgaben anpassen. „Dies wird nach dem Verkünden der Verordnung noch wenige Tage in Anspruch nehmen. Denn jede Kita muss gesondert betrachtet werden“, warnt Cohn. Momentan sind in Leonberg 214 Kinder in der Notbetreuung, 110 in städtischen, 64 in evangelischen, 28 in katholischen und zwölf in Einrichtungen in freier Träger. Dies entspricht etwa elf Prozent aller derzeit zu betreuenden Kita-Kinder.

Die Stadt Renningen will sich erst genauer äußern, wenn die Vorgaben des Landes vorliegen. Man habe aber bereits die 50-Prozent-Belegung durchgerechnet. „Dies wird in Renningen aus unserer Sicht aufgrund der uns zur Verfügung stehenden pädagogischen Fachkräfte – ohne Risikogruppen – und den örtlichen Gegebenheiten in manchen Einrichtungen nicht möglich sein“, erklärt Marlies Lamparth, die Pressesprecherin von Renningen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass zwischen 25 und 30 Prozent der Kinder so betreut werden können.“

Tageseltern dürfen früher wieder betreuen

Neu ist, dass nun auch die Tagesmütter und -väter von Montag an wieder Kinder betreuen dürfen. Dies war ursprünglich bis Mitte Juni ausgesetzt worden. „Wir freuen uns, dass – wenn auch zeitlich knapp – , eine Entscheidung getroffen wurde, die hoffentlich für viele Familien eine zeitnahe Entlastung bringt“, sagt Katrin Müller vom Verein Tagesmutter in Leonberg. Tageseltern dürfen bis zu fünf Kinder in festen Gruppen betreuen. Platzsharing ist aber nicht möglich. Im Tapir können je nach Größe und Personal bis zu neun Kinder aufgenommen werden. Die Tageseltern müssen dabei auch besondere Hygienevorschriften beachten, wie etwa regelmäßiges Desinfizieren und Händewaschen. „Dennoch bleiben noch viele Fragen offen, die wir versuchen, gemeinsam mit dem Jugendamt zu klären“, sagt Katrin Müller.

Generell wird von den Kommunen die Öffnung der Betreuung begrüßt. „Wir sehen den Bedarf bei den Eltern, aber auch bei den Kleinen, die wieder Kontakt zu anderen Kindern brauchen“, sagt Rutesheims Erster Beigeordneter Martin Killinger. Man müsse jedoch auch die Mitarbeiter schützen und die Vorgaben einhalten. „Das ist die Quadratur des Kreises.“