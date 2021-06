Altkreis-EM-Trio Das eigene Team muss stark gemacht werden

Ein Thema, das auch unsere drei Trainer aus dem Altkreis Leonberg beschäftigt, die den Weg der deutschen Mannschaft während des Turniers mit ihrer fundierten Expertise begleiten werden, aber natürlich auch die starke Konkurrenz immer im Blick haben. Lisa Lang, Lothar Mattner und Wolfgang Lamitschka verfügen nicht nur über großen Fußball-Sachverstand, sondern scheuen sich auch nicht, Stellung zu beziehen. „Ich finde es schwierig, was da im Fernsehen abgelaufen ist. Es ist tragisch, furchtbar und schlimm, was passiert ist. Aber in der Diskussion gleich das komplette Turnier infrage zu stellen, halte ich für nicht gut“, sagt der Leonberger Lothar Mattner. Er will nicht falsch verstanden werden, auch ihn haben die dramatischen Szenen bewegt, aber: „Überall auf der Welt geschehen tagtäglich Dramen. Sie werden aber nicht live im TV gezeigt und endlos kommentiert. Sterben gehört zum Leben dazu. Das kann man nicht einfach ausblenden.“