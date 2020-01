Altkreis Christbäume werden am Samstag abgeholt

Rutesheim/Perouse

In Rutesheim und Perouse kümmert sich das DRK am Samstag gegen eine Spende darum, die ausgedienten Bäume einzusammeln. Auch hier sollten diese ab 8.30 Uhr am Straßenrand liegen.

Renningen

Auch in Renningen werden am Samstag die Bäume abgeholt. Im Stadtteil Renningen kümmert sich die Sportgruppe des CVJM von 9.30 Uhr an darum. In Malms-heim holt die evangelische Kirchengemeinde die Weihnachtsbäume ab, jeweils gegen eine Gebühr von einem Euro. Dazu müssen sie am Samstag ab 13 Uhr gut sichtbar bereitstehen. Der Malmsheimer Erlös kommt der Finanzierung der Diakonenstelle der Gemeinde zugute. Der Renninger Erlös geht je zur Hälfte an den CVJM und die Amano-Schule in Sambia.

Weil der Stadt

Die Jugendfeuerwehr von Weil der Stadt sammelt am Samstag von 9 Uhr an die Weihnachtsbäume in der Keplerstadt ein. Das kostet pro Baum zwei Euro, der Erlös wird an den ambulanten Hospizdienst Weil der Stadt gespendet.

Weissach

In Weissach übernimmt die Jungschar des CVJM das Einsammeln von 9 Uhr an. Spenden werden für das Kinderwerk in Lima (Peru) und das Yeha Children Center in Adwa (Äthiopien) gesammelt. Auch hier wird darum gebeten, die Spenden nicht an die Bäume zu hängen.

Wimsheim, Mönsheim, Friolzheim, Heimsheim

Die CVJM-Ortsgruppen holen die Bäume gegen eine Spende in Wimsheim (ab 11 Uhr), Mönsheim (ab 10 Uhr) und Friolzheim (ab 8 Uhr) ab. Der CVJM Mönsheim verwendet die Hälfte des Erlöses für die Missionsarbeit von Salome Geiger und die andere Hälfte, um den Einbruchschaden am Vereinsheim Tobel zu reparieren. In Heimsheim nimmt die Jugendfeuerwehr den Baum von 10 Uhr an gegen eine kleine Spende mit.