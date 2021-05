Alter Bauhof in Wimsheim Neuer Standort für das Notarztfahrzeug

Wimsheim - Seit Herbst 2018 ist in Wimsheim ein Notarzteinsatzfahrzeug des DRK stationiert. Dies soll auch in Zukunft so bleiben, bestätigte kürzlich der Geschäftsführer des DRK- Kreisverbands Pforzheim-Enzkreis, Stefan Adamek, in der Gemeinderatssitzung. „Wimsheim ist für den Einsatz im östlichen Enzkreis ein guter Standort, der sich bewährt hat“, sagte Stefan Adamek. Doch nun gehe es darum, für das DRK eine dauerhafte Rettungswache zu schaffen. Denn im Lerchenweg 14, wo sie gerade untergebracht ist, will die Gemeinde ihr Projekt „Wohnen und Leben im Alter“ realisieren.