Veranstaltungstipps und Fahrpläne

„Die neue Info-Stele ist nicht nur eine attraktive und zeitgemäße Möglichkeit, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch mehr Service und Information zu bieten. Sie wertet den Eingangsbereich am Rathaus in der Altstadt auch optisch auf und trägt so zur Steigerung der Aufenthaltsqualität bei“, freut sich OB Cohn. Eine ähnliche digitale Infosäule soll es auch bald am Bahnhof Leonberg geben, dort handelt es sich um ein Projekt des Verkehrsverbundes VVS.