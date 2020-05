Schnell und unbürokratisch

So ist inmitten der Pandemie schnell und unbürokratisch ein Pilotprojekt entstanden, das im gesamten Klinikverbund Südwest erstmals auf die Beine gestellt wurde. Damit werden die zusätzlich eingerichteten Isolierstationen am Krankenhaus Leonberg ausgestattet. So können potenzielle Übertragungswege weiter minimiert werden – was die Mitarbeiter entlastet und dem Infektionsschutz dient.