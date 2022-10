Am Mittwochabend hat die Polizei einen Mann gestoppt, der in Korntal-Münchingen mit über vier Promille unterwegs war. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Zeugin im Bereich des Friedhofsparkplatzes im Ortsteil Münchingen auf einen scheinbar alkoholisierten Mann aufmerksam, der sich hinter das Steuer seines Mercedes gesetzt und rasant davongefahren sein soll. Die Polizei traf den Mann in der Christophstraße an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Der dabei durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über vier Promille. Der 51-Jährige musste sich deshalb auch einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Nun muss er mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.