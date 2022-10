Alkoholfahrt bei Renningen Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Das hätte schlimmer ausgehen können: Auf der Bundesstraße 295 in Höhe des Naturtheaters Renningen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Um 6.20 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Leonberg unterwegs. Vor ihm fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Opel, den der Motorradfahrer auf der rechten Spur überholte. Vermutlich beim Wiedereinscheren streifte der 45-Jährige den Opel und stürzte.