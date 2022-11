Alkoholfahrt bei Korntal-Münchingen Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Korntal-Münchingen und Schöckingen schwer verletzt worden. Der 56-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der K 1656 in Richtung Korntal-Münchingen unterwegs. Wie die Polizei vermutet, fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam deshalb im Einmündungsbereich zur L 1141 nicht rechtzeitig zum Stehen. An der Kreuzung prallte er deshalb gegen einen wartenden Mercedes eines 26-Jährigen.