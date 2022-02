Albert-Schweitzer-Gymnasium Leonberg Die neugestaltete Schule inspiriert alle

Die Erneuerung sei dringend notwendig gewesen, da die Fenster und Markisen des ASG undicht und kaputt waren. Seit dem Bau (1956/1964) wurden keine wesentlichen Sanierungsmaßnahmen an den Fassaden mehr vorgenommen. So freuen sich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer gerade in der aktuellen Lage, dass die Klassenräume über die Fenster natürlich be- und entlüftet werden können.