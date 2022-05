Alarmierung im Notfall Ditzingen will Sirenen anschaffen

Frist wegen Lieferproblemen verlängert

Zunächst hätte das Geld bis Ende September abgerufen werden müssen, dann wurde eine Fristverlängerung um ein Jahr bis Herbst 2023 gewährt. Wer die Förderung in Anspruch nehmen will, muss den Nachweis über den Kauf erbringen. Doch just das bringt die Kommunen in Bedrängnis – trotz der Fristverlängerung. Deshalb machte die Ditzinger Verwaltung am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt Tempo.