Von Heizungstausch bis E-Mobilität

Zum Einstieg geht es an diesem Montag, 21. März, von 18 Uhr an um die strategische Wärmeplanung in Rutesheim. Die Referenten sind Tatjana Lehmann von der Energieagentur Böblingen und Patrick Schweizer von IBS Schuler. Dieser Termin findet als einziger im Bürgersaal (Bücherei) statt.