Aktionswoche Thema Demenz steht im Mittelpunkt

Um die Gesellschaft auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam zu machen, findet bereits seit 1994 der Welt-Alzheimertag am 21. September statt. Unter dem Motto „Verirrte Wege“ startet an diesem Wochenende eine kreisweite Aktion im Landkreis Böblingen zum Thema Demenz. Die Auftaktveranstaltung, ein alltagsnaher und praxisbezogener Vortrag mit dem Titel „Umgang mit Menschen mit Demenz – Freud und Leid der Angehörigen“ findet an diesem Freitag, 16. September, um 18 Uhr in der Aula der Sindelfinger Gottlieb-Daimler-Schule 2 (Böblinger Straße 73) statt.