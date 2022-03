Aktionen in Weil der Stadt und Renningen Frühjahrsputz für Stadt und Natur

Lieber da spazieren, wo es sauber ist

Die Mitarbeiter des Bauhofs haben vier Container aufgestellt, jeder fasst 7,5 Kubikmeter. „Erfahrungswerte“, antwortet ein Bauhof-Mitarbeiter auf die Frage, ob wirklich so viel Müll zusammenkommt. Er ist, wie seine Kollegen, schon frühmorgens auf den Beinen gewesen, um Müllsäcke und Greifzangen zu verteilen, gut gelaunt auf müde Schultern zu klopfen und später die Müllsäcke von den ausgewiesenen Sammelplätzen abzuholen.

„Ohne unsere Bauhofmitarbeiter würde gar nichts gehen“, betont denn auch der Erste Beigeordnete Jürgen Katz, der mit seiner Frau Birgit an der Würm entlang unterwegs war. Auch sie haben das übliche Sammelsurium an Müll aufgelesen, sehr viele Masken, etliche gefüllte Hundekotbeutel und ein rostiger Handrechen waren dabei.

Für Carmen Scholz, die mit einer CVJM-Gruppe dabei war, ist die Putzete eine „landschaftsverschönernde Maßnahme“, wie sie sagt und erklärt mit einem Lachen: „Ich gehe eben lieber da spazieren, wo kein Müll liegt.“

Vier Müllsäcke voller Schnapsflaschen

Am Ende der Aktion sind zweieinhalb Container voll, ungefähr 19 Kubikmeter Müll haben die Helfer gesammelt, dazu noch einen ganzen Container Schrott. 20 Autoreifen mit Felgen, ein Ölfass, drei Säcke voller Kleiderbügel, Küchenschränke, Schuhe und jede Menge Schnapsflaschen – gut vier Müllsäcke voll – lassen manch einen der Helfer nur noch den Kopf schütteln.

Bürgermeister Christian Walter hat sich am Sammelplatz an der DRK-Rettungswache bei allen Helfern bedankt. Er weiß, dass so eine Aktion ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht möglich wäre und ist stolz, dass sich so viele Menschen für ihre Stadt engagieren. „Gut 235 Helfer, das ist einfach großartig“, findet er. In diesem Jahr hat es nicht geklappt, doch im nächsten will der Schultes wieder mit von der Partie sein.

Auch in Renningen waren vor einer Woche viele Freiwillige unterwegs, um ihre Stadt von Müll und Unrat zu befreien. „Obwohl eine sehr große Gruppe ihre Teilnahme kurzfristig zurückziehen musste, waren es noch an die 400 Helfer“, berichtet Alicia Paulus von der Renninger Stadtverwaltung. Zu den kuriosesten Funden gehörte ein riesiges Fass und ein kompletter Gasgrill. Die Sportkita Renningen hat sich mit einer „hauseigenen“ Putzete ihres Geländes beteiligt.