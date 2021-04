Aktion Notnagel/Helfen mit Herz Unbürokratische Hilfe im Notfall

Renningen/Weissach - Was tun, wenn in der Kurzarbeit das Geld für die Miete knapp wird, wenn eine hohe Strom-Rechnung das Haushaltsbudget sprengt oder die Waschmaschine den Geist aufgibt, aber kein Geld für eine Neuanschaffung da ist? Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronapandemie schlagen immer öfter auch hierzulande auf. Oft ist dann schnelle, unbürokratische Hilfe gefragt. Hier setzen bürgerschaftliche Initiativen an wie die Aktion Notnagel in Renningen oder Helfen mit Herz in Weissach.